Das kann ja heiter werden. Während in anderen Kommunen die Gemeinderatswahl 2020 maximal mit ersten kleinen Neckereien oder Kandidatenlisten an die Öffentlichkeit poppt, geht es in Maria Lanzendorf bereits heiß her. Wobei, SPÖ und ÖVP befinden sich eigentlich schon seit Jahren im (Dauer-) Wahlkampf.

Ursprünglich 2015 als Koalition gestartet, war von einer Zusammenarbeit bald nichts mehr übrig. Im März des Vorjahres dann der endgültige Bruch. Seither lassen beide Seiten kaum eine Gelegenheit aus, um dem anderen eins auszuwischen. So sind auch die gegenseitigen Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft wegen illegal an Verkehrsschildern und Lichtmasten aufgehängten Wahlplakaten zu sehen.

Letztlich ist das aber schlicht Kindergarten-Niveau. Denn bei den Dauer-Zankereien kann der Wähler weder SPÖ noch ÖVP mehr eine verantwortungsvolle Politik abnehmen. Also, meine Damen und Herren: Arbeiten wäre wieder einmal angesagt.

