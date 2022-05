Augenmaß ist gefragt

Zum Glück für Leopoldsdorfs ÖVP-Bürgermeister Fritz Blasnek war es nur eine Infoveranstaltung. Denn hätte er Bürgerliste und SPÖ die massive Kostenexplosion beim Projekt „Sportplatz neu“ im Zuge einer Gemeinderatsitzung vorgestellt, wäre sie erneut geplatzt. So wie die letzten Beiden.

Doch zurück zum Thema: Der neue Sportplatz an der Achauer Staße würde samt aller Nebenprojekte wie der Turnhalle doppelt so teuer werden als geplant. So beläuft sich die nunmehrige Kostenschätzung auf 10 Millionen Euro statt wie bisher 5,5 Millionen Euro.

Selbst bei ausreichender Gegenfinanzierung, die durch den 13-Millionen-Verkaufsdeal für den alten Sportplatz gegeben ist, wäre es unverantwortlich, einfach weiterzumachen. Auch wenn der Preissprung großteils der Teuerung geschuldet ist. Doch trotz allem geht es um öffentliche Gelder, da ist Augenmaß gefragt.