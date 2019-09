Angebot und Nachfrage klaffen in der Bildung oftmals weit auseinander. So auch im Fall des Angebots an höheren Schulen im Raum Schwechat und im gesamten Brucker Bezirk. Denn auf etwas mehr als 100.000 Einwohner kommen gerade einmal zwei Gymnasien und nur eine berufsbildende höhere Schule, die HAK in Bruck.

Natürlich gebe es das Argument der unmittelbaren Nähe zu Wien. Doch gerade in der Bundeshauptstadt braucht man jeden Schulplatz selber. Und das Ausweichen in den Mödlinger Raum ist bei dessen Bevölkerungswachstum auch nur bedingt eine Lösung. Letztlich führt kein Weg an einer Investition im Bezirk vorbei. Für einen Ausbau fehlt aber der Platz.

Vor allem der Trend, nach der Volksschule in ein Gymnasium zu gehen, hält seit Jahren ungebrochen an. Der Ausbau in Schwechat ist nach nur wenigen Jahren schon wieder verpufft. Nun heißt es, endlich konkrete Schritte zu setzen. Ein zusätzliches Gymnasium muss her, besser heute als morgen.

