Für einen Parkplatz auf einer öffentlichen Fläche direkt vor dem Wohnhaus gibt es keine Garantie. Damit muss man leben. Dennoch spitzt sich die Situation rund um die Parkplatzlage in einige Ortschaften zunehmend zu.

So auch in Fischamend und Zwölfaxing. Allerdings aus zwei unterschiedlichen, wenn auch ähnlich gelagerten Gründen: In Fischamend sind es vor allem Reisende, die sich die Parkgebühren am Flughafen ersparen wollen. In Zwölfaxing umgehen Schwechater und Firmen die Gebührenpflicht in der Braustadt.

Überraschend kommt keines der Problemfelder. Jenes in Fischamend gab es schon vor der Pandemie, jenes in Zwölfaxing war mit der Parkgebührenpflicht beim großen Nachbarn zu rechnen. Nun wollen beide Gemeinden handeln. Das hätten sie aber auch früher machen können, wenn nicht sogar müssen. Aber wie heißt es so schön: Besser spät als nie.

Kurzparkzone Parklösung für Fischamend in Arbeit