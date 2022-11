Braucht langfristige Lösung

Die Sozialpädagogische Betreuungs- und Beratungsstelle, kurz SOPS, ist eine angesehene Einrichtung in Schwechat. Neben psychologischer Beratung in Pflichtschulen umfasst die Arbeit des Vereins vor allem Beratungen für Jugendliche und Erwachsene im Arbeitsmarkt-Bereich sowie Lern- und Freizeitbetreuung und Jugend- und Familienberatung. Gefördert werden vor allem Familien mit schwierigem sozialem Hintergrund.

Gerade in Zeiten der Teuerung, in denen viele in die Armutsfalle rutschen, ist ein kostenloses Angebot wie dieses wertvoll. Dass die Einrichtung nun um fast 50.000 Euro Landesförderung pro Jahr umfällt, ist daher eine bittere Pille.

Diesen Betrag durch Spenden zu kompensieren, erscheint unrealistisch. Es braucht also eine langfristige Lösung und die kann nur darin bestehen, die Finanzlücke auch künftig über die öffentliche Hand zu schließen.