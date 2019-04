Endlich haben sie ihn – den Nahversorger. Die Stimmung bei der Bürgerversammlung am Montag in Margarethen war dementsprechend positiv. Mehr als fünf Jahre nach dem pensionsbedingten Aus des Lebensmittelladens von Maria Schmoranz wird es in Margarethen wieder einen Supermarkt geben. Eröffnung: Frühjahr 2020.

Das Projekt lässt sich die Gemeinde 2,2 Millionen Euro kosten. Eine Menge Geld für eine Kommune, die über ein Jahresbudget von rund zehn Millionen Euro verfügt. Dem Wunsch der Bevölkerung will die Gemeindeführung nun nachkommen – wohl nicht ganz uneigennützig im Hinblick auf die Gemeinderatswahl im Jänner des nächsten Jahres. Projekte wie diese lassen sich ja auch gut in der Wahlschlacht vermarkten.

Dennoch kann der Nahversorger langfristig nur überleben, wenn er frequentiert wird. Die Konkurrenz in der Umgebung ist hart. Es liegt daher an den Margarethnern, die Mega-Investition von 2,2 Millionen Euro letztlich auch zu rechtfertigen.