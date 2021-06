Das Vereinshaus des SC Maria Lanzendorf muss saniert oder sogar neu gebaut werden. Dass es eine Lösung für das 60 Jahre alte Gebäude braucht, darüber sind sich Fußballverein sowie alle politischen Parteien einig.

Der Weg dorthin ist hingegen umstritten. So wollen die Grünen die Tore des Sportplatzes öffnen. Sie fordern Nutzungsmöglichkeiten für Vereine oder Schulen. Das würde das Projekt zwar verteuern, aber dem Zeichen der Zeit entsprechen. Die Kritik von Sportverein und ÖVP fiel jedoch massiv aus. An sich nichts Bedenkliches, Demokratie lebt von Diskussionen.

Doch die Angriffe spielen sich vor allem im Internet ab. Dort wird es schnell einseitig und oftmals aggressiver als im direkten Gespräch. So entspann sich eine Debatte aus einer Unzahl an Kommentaren. Die Diskussion ist gut und wichtig, doch das Internet dafür der falsche Ort. Nachdem in diesem Fall alle das gleiche Ziel haben und es um viel Steuergeld geht, muss eine gesittete Offline-Diskussion möglich sein.