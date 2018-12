Nach 29 Jahren als Bürgermeister zieht Erich Klein endgültig einen Schlussstrich. Am Mittwoch trat er als Langzeit-Ortschef der Marktgemeinde Himberg zurück. Der – wenig überraschende – Abgang des 72-Jährigen könnte in der Ortspolitik aber eine gehörige Polit-Lawine in Gang setzen.

Mit der Machtfülle einer absoluten Mehrheit im Gemeinderat wird die SPÖ den bisherigen Vizebürgermeister Ernst Wendl vorerst zum Nachfolger bestimmen. Doch ein Bürgermeister Wendl hat erst einmal nur eine temporäre Gültigkeit – bis zur Gemeinderatswahl 2020.

Denn bereits vor vier Jahren schrammte die SPÖ knapp am Verlust der Absoluten vorbei. Gerade einmal ein Mandat bewahrte die einst alles dominierenden Roten vor dem Supergau – nicht zuletzt dank des Klein’schen Bürgermeisterbonus. Wendl ist hingegen nicht unumstritten – weder innerparteilich noch auf gemeindepolitischer Ebene. Ohne Ortskaiser Klein die Absolute zu halten, wird ein hartes Stück Arbeit.