Von Nachwahl-Ruhe kann in Maria Lanzendorf keine Rede sein. Zuerst sprengten die Grünen die Anti-SPÖ-Koalition mit ÖVP und FPÖ, um eine Woche später ihre Partnerschaft mit der SPÖ bekannt zu geben.

Die ÖVP nahm dies zur Kenntnis und mahnte Zusammenarbeit ein. Ob die Damen und Herren der Volkspartei aber in nächster Zeit einen Kopf dafür haben, ist fraglich. Denn bei den Schwarzen kracht es gewaltig. Angetreten war man zur Wahl mit einem Trio an der Spitze – eine klare Nummer 1 fehlte nach dem Abschied von Stephan Roth aus Maria Lanzendorf. Doch die Taktik ging kräftig in die Hose.

Und nun gären die bisher internen Streitigkeiten an die Oberfläche, die Partei ist scheinbar heillos zerstritten. Für Obfrau Nicole Kramreither geht es nun darum, möglichst schnell ein neues Team aufzustellen. Fünf Jahre bis zur nächsten Wahl klingen viel, doch 2025 kommt schneller als man denkt. Schafft sie es nicht, droht der ÖVP der Todesstoß.