Nach zwölf endlos langen Jahren ist eine letztinstanzliche Entscheidung da, der Verwaltungsgerichtshof weist alle Einwürfe zurück und gibt damit grünes Licht für das umstrittene Millionen-Projekt des Schwechater Flughafens.

Entwickeln konnte sich das Vorhaben für eine zusätzliche Start- und Landebahn in diesen zwölf Jahren – ganz im Gegensatz zu Menschen, die sich in diesem Alter in der Pubertät befinden – aber nicht. Genehmigt wurde noch immer das gleiche Projekt, das 2007 eingereicht wurde – wohl schon mit grauem Bart. Aber der Flughafen hat endlich, was er wollte: Einen fixfertigen Pisten-Bauplan.

Ob dieser noch den heutigen oder vielmehr jenen Gegebenheiten ab der frühestmöglichen Inbetriebnahme 2030 entspricht, ist fraglich. Zudem weht derzeit ein starker gesellschaftlicher Gegenwind. Schüler, die Passagiere von morgen, gehen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Und Fliegen gehört nicht zu den umweltschonenden Fortbewegungsmöglichkeiten.