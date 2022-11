Die Fahrgäste der Zukunft

Für zwei Jahre findet der Unterricht der Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Schwechat- Schmidgasse notgedrungen an zwei Ausweichstandorten in Rannersdorf statt. Solange werden Umbau und Sanierung des Schulgebäudes dauern.

Für diese Zeit wurde der Busfahrplan der Linie 217 an das Ende des Unterrichts angepasst. So weit, so gut. Das trifft allerdings für Kinder, die später oder früher aushaben nicht zu. Ihr Heimweg verlängert sich deutlich. Natürlich ist eine Fahrplangestaltung ein äußerst komplexes und schwieriges Unterfangen, dennoch ist Kritik angebracht.

Die Öffi-Anbindung, gerade im Bereich von Schulen, muss eine hohe Priorität genießen. Denn die Schüler sind letztlich die Fahrgäste von morgen. Umso mehr sie an Öffis und deren Sinnhaftigkeit gewöhnt sind, umso besser. Eine Nachschärfung im Fall der Mittelschule wäre daher sicher kein Fehler.