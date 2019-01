Vor fast genau fünf Jahren wurde der Zubau der Gramatneusiedler Volksschule offiziell eröffnet. Fünf neue Klassen wurden damals über den Zubau realisiert. Doch langfristig war das Platzproblem in der Volksschule und der benachbarten Neuen Mittelschule (NMS) damit nicht gelöst.

Das rasante Bevölkerungswachstum in der Ortschaft sowie in den umliegenden zum NMS-Schulverband zählenden Gemeinden wie Mitterndorf, Reisenberg und Moosbrunn sorgt erneut für Platznot im Schulkomplex. Es scheitert wie so oft am Geld. Allerdings ist es völlig unverständlich, wie es – trotz des jahrelangen Wissens um den platztechnischen Zustand – bisher zu keiner Lösung kommen konnte.

Vor allem Gramatneusiedl müsste vehement für ein gemeinsames Vorgehen eintreten. Es wirkt aber so, als würde man in der berühmten Pendeluhr schlafen. Die ist zwar bequem, löst aber keine Probleme. Und darum geht es in der Politik, auch auf Gemeindeebene.