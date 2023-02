Die Pflicht erfüllen

Zumindest zwei Jahre schreibt die Filiale in Fischamend bereits rote Zahlen. Dann ist es der Post möglich, sie bei der Regulierungsbehörde für eine Schließung anzumelden. Die Entscheidung steht zwar noch aus, doch die Post wird nicht vorpreschen, wenn eine Filial-Aus nicht realistisch wäre.

Die sechs Mitarbeiter sollen im Unternehmen gehalten werden, das ist die gute Nachricht. Dass die Postversorgung in der Region einmal mehr beschnitten wird, die weniger Gute.

Aus wirtschaftlicher Sicht mag die Entscheidung in Ordnung sein, doch da gibt es ja auch noch so etwas wie eine Versorgungspflicht der Post. Das teilstaatliche Unternehmen will den Verlust „nahtlos“ per Postpartner abfangen.

Das ist wichtig, doch Beispiele aus anderen Gemeinden zeigen, dass es gar nicht einfach ist, einen geeigneten Betreiber zu finden. Die Post ist gefordert und in der Pflicht, ihre Versorgungspflicht zu erfüllen.