Energiesparen ist in der politischen Kommunikation derzeit das Gebot der Stunde. Das macht auch Sinn, denn nicht alles war für uns als Gesellschaft alltäglich oder normal ist, muss auch in dieser Form so sein.

Dennoch ist es begrüßenswert, wenn nicht an allen Ecken und Enden gespart wird. Beispielhaft dafür steht der Eislaufplatz in Schwechat, der natürlich energieintensiv ist. Doch den Menschen eine sinnvolle Sportbetätigung im Winter zu bieten, ist richtig und wichtig. Wenngleich man über eine Modernisierung nachdenken sollte.

Gleichzeitig soll an anderer Stelle eingespart werden. In Schwechat wird etwa das Rathaus in der Vorweihnachtszeit kürzer beleuchtet, eine sinnvolle Lösung. Ein völliges Einsparen wäre schade, dient es doch der passenden Stimmung. Doch braucht es das Licht bis 7 Uhr früh – wohl kaum. Wie so oft, kommt es auf die richtige Gewichtung an.