Österreichweit fährt die SPÖ das historisch schlechteste Ergebnis der Zweiten Republik ein. Doch auch auf Bezirksebene hatten die Sozialdemokraten schon rosigere Zeiten. Mit 24,8 Prozent erreichte die SPÖ nur noch knapp ein Viertel der Wähler. Herbe Verluste mussten die Roten in beinahe allen Gemeinden einstecken.

Mit Kleinneusiedl blieb im Raum Schwechat nur noch ein „gallisches Dorf“ über. Die traditionell tiefrote Gemeinde rettete damit die Ehre der SPÖ. Knapp ging es hingegen in Schwadorf und Ebergassing zu. Während in Schwadorf zwei Stimmen mehr der ÖVP den Sieg bescherten, waren es in Ebergassing mit zwölf auch nicht viel mehr.

Und dennoch sind die Zahlen alarmierend. Seit Jahren fährt die Sozialdemokratie einen Verlust nach dem anderen ein. Das Engagement kann man ihr, zumindest bei dieser Wahl Spitzenkandidatin Katharina Kucharowits, nicht absprechen. Die Zukunftsaussichten sehen aber dennoch düster aus.