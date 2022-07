Ein ideales Vorbild

Die Stadtgemeinde Schwechat wächst und wächst. Damit einher geht freilich auch ein Mehrbedarf an Infrastruktur und an Investitionen in die bestehenden Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Stadt stellt sich dieser Aufgabe auch.

So soll ab Herbst die Mittelschule Schmidgasse nicht nur generalsaniert, sondern auch um einge Klassenräume erweitert und mit zwei Turnsälen auf zwei Ebenen ausgestattet werden. Auch die schulische Nachmittagsbetreuung wird am Standort ausgebaut. Das Ganze kostet die Gemeinde die beträchtliche Summe von fast 21 Millionen Euro. Und die nächste Schulsanierung steht danach schon in den Startlöchern.

Dabei dann zusätzliche 800.000 Euro in die Hand zu nehmen, um eine besonders nachhaltige Sanierung des Gebäudes sicherzustellen, ist außergewöhnlich und vorbildlich – und sollte andere Gemeinden zur Nachahmung verleiten.