Die Corona-Pandemie dauerte mittlerweile mehr als eineinhalb Jahre und geht wohl schon jedem auf die ein oder andere Weise auf die Nerven. Nach den allgemeinen Lockerungen mit Mitte Mai sowie nun im Verlauf des Julis war ein allgemeines Aufatmen wahrzunehmen.

So auch in den Reihen mancher Festveranstalter. Darunter bei der Feuerwehr in Kleinneusiedl. Dort sieht man zwar von einer Vor-Pandemie-Fete über drei Tage ab, will mit einem Dämmerheurigen jedoch so etwas wie „Normalität“ suggerieren. Im Grunde handelt es sich um eine Schmalspur-Variante, die jedoch ein wichtiges Zeichen nach außen ist: Es gibt noch ein gesellschaftliches Leben, auch in der Pandemie.

Sofern sich alle Besucher an die geltenden Regeln halten, wird das Fest auch ein voller Erfolg werden. Das ist schon alleine dadurch garantiert, da die Einnahmen der Feuerwehr zugutekommen. Und die (ehrenamtlichen) Kameraden beweisen zu jeder Zeit, wie wichtig sie für unsere Gesellschaft sind.