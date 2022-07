Ein radikaler Schritt

Vier Minuten dauerte das Gespräch zwischen Postvertretern und Christina Müller-Uri von der Wallhof-Apotheke in Rannersdorf. Dann war die jahrelange Zusammenarbeit als Postpartner beendet – zugesperrt wird Ende Juli.

Die Art und Weise bezeichnet Müller-Uri als „schockierend“. Begründet wird das Aus von der Post schlicht mit „massiven Mängel“ aufseiten des Postpartners.

Feedback-Möglichkeiten gab es in den letzten Jahren dank Corona jedoch kaum. Die Schließung ist allen voran ein Verlust für die Nahversorgung in Rannersdorf, denn die nächste Post befindet sich am Schwechater Hauptplatz und damit doch weit weg.

Das Fehlen eines Detailgesprächs, um Probleme auszuräumen, verwundert durchaus – ist die Schließung doch ein radikaler Weg. Auch wenn die Post betont, dass es stets der „letzte Schritt“ sei. Umso mehr müsste das Interesse für eine Lösung vorhanden (gewesen) sein.