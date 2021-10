Ein Schritt in die Sonne

48 Fußballfelder – jeder der schon einmal auf oder neben einem Fußballplatz gestanden ist, kann die Dimension erahnen. Am Flughafen geht es auf dieser rund 24 Hektar großen Fläche allerdings nicht ums runde Leder, sondern die Sonne.

Bis zum Frühjahr wird auf der bisher ungenutzten Wiese neben der Piste ein Photovoltaik-Park entstehen. Gemeinsam mit den sieben anderen Solar-Werken kann nach der Fertigstellung rund ein Drittel des Stromverbrauchs am Airport abgedeckt werden. Da es sich bei dem Projekt um Österreichs größte Freiflächen-Anlage handelt, wird aber auch klar, wie viel Strom am Standort gebraucht wird.

Der Mega-Park soll ein Puzzleteil am Weg zum „grüneren“ Flughafen sein. Tatsächlich ist es ein Schritt weg vom Negativ-Image in die Sonne. Auch wenn eins klar ist: So richtig „grün“ wird ein Flughafen ob seines Kerngeschäfts wohl nie sein (können).