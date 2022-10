Ein Wink an die Jugend

Die Bevölkerungszahlen in Schwechat steigen seit Jahren. Damit verbunden ist natürlich auch eine wachsende Zahl an Jugendlichen, wenn nicht unmittelbar dann zumindest mittelfristig. Mit einem eigenen Jugendstadtrat in Person von Marco Luksch, wollte die SPÖ dieser Entwicklung mehr Gewicht verleihen.

Die Bestrebungen nach einem aktiveren Einbinden der Jugend sind unverkennbar. Allen voran natürlich durch die (Wieder-)Eröffnung des Jugendhauses. Mit der Adaptierung der Förderrichtlinien und hier vor allem der Initiierung eines „Herzensprojekts“, werden diese Bestrebungen noch einmal verstärkt.

Dotiert ist der Fördertopf mit immerhin bis zu 5.000 Euro – damit lässt sich schon einiges anfangen. Damit ist die Grundvoraussetzung geschaffen, nun muss die Idee bei der Jugend ankommen. Erst dann macht ein „Herzensprojekt“ auch wirklich Sinn.