Oftmals entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass bei einer Gemeinderatssitzung nur gestritten wird. Dem ist aber keineswegs so. Der Großteil der Beschlüsse fällt einstimmig aus. So auch bei der vergangenen Sitzung in Schwechat.

Dass es bei diesen Beschlüssen nicht nur um Nebensächlichkeiten geht, beweist der Punkt „12. Änderung des Bebauungsplanes 2012“. Was auf den ersten Blick abstrakt klingt, ist eigentlich essentiell. Denn hier wird vorgegeben, wo und wie gebaut werden darf. In diesem Fall wurde verordnet, dass in Siedlungen mit vorwiegend Ein- und Zweifamilienhäusern im Falle eines Neubaus nur noch maximal vier Wohneinheiten gebaut werden dürfen.

Das klingt wenig aufregend, doch letztlich verhindert dies, dass keine großvolumigen Gebäude mehr errichtet werden können. Und wer hat es schon gerne, dass einem die Mieter aus dem dritten Stock des Nachbargebäudes ständig in den Garten schauen? Niemand und genau dafür ist nun gesorgt.

