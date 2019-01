Wachsen, Wachsen, Wachsen – das derzeit regierende Motto am Schwechater Flughafen ist mit mehr oder weniger einem Wort zu beschreiben. Die Passagierzahlen steigen ebenso wie die Anzahl an Mitarbeitern beim Airport sowie den zahlreichen Firmen am Standort.

Hintennach hinkt derzeit aber noch die Infrastruktur um den Flughafen. Airportchef Günther Ofner wird daher auch nicht müde, Verbesserungen wie die Umfahrung entlang der Götzendorfer Spange oder einen Bahnanschluss vom Flughafen zur Ostbahn zu fordern. Nun brachte er auch ein den Standort direkt betreffendes Projekt ins Spiel. Eine zusätzliche Auffahrt bzw. Abfahrt von der A4.

Und die ist dringend notwendig. Derzeit quälen sich Passagiere, Mitarbeiter und der Schwerverkehr über eine Anschlussstelle. Mit den Expansionsplänen am Flughafen und Umgebung – etwa das DHL- Zentrallager in Fischamend – wird es dort aber eng. Gespräche laufen, allerdings wäre bereits Handeln gefragt.