Fehlende Sichtbarkeit ist Manko

Ein kleines unscheinbares Gebäude in Gramatneusiedl, großteils verfallen wirkende ehemalige Fabrikshallen in Kleinneusiedl oder überhaupt nur in Ansätzen erkennbare historische Anknüpfungspunkte in Fischamend.

Die drei genannten Gemeinden blicken dank Marienthal- und Papierfabrik beziehungsweise der militäraeronautischen Anstalt auf eine große Geschichte zurück. In allen drei Fällen gibt es mittlerweile Bemühungen, die Historie greifbar zu machen – abgesehen von Gramatneusiedl sind es eher jüngere Bestrebungen.

Mit dem nunmehr in die Umsetzungsphase gleitenden Projekt „popUP.museen“ will man die drei Orte sowie die Stadtmauer in der Bezirkshauptstadt Bruck direkt an den Standorten greifbarer machen. Das ist lobenswert, denn gerade mit der Sichtbarkeit kommt lokale und regionale Geschichte erst wirklich an.