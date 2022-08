Just zum 100-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung Schwechats wurde für das Stadtfest ein völlig neues Setting gewählt. Auf den ersten Blick konnte man meinen, dass die Verlagerung des Fests weg vom Stadtzentrum ein mutiger Schritt war.

Die Premiere am vergangenen Wochenende hat jedenfalls gezeigt: Die Wahl der neuen Location war eine goldrichtige Entscheidung. Das Ambiente rund um das Schloss Rothmühle und das Tonn-Stadion bildet ein erfrischend grünes und weitläufiges Ambiente für das Riesenfest. Dass die historische Rothmühle eine perfekte Kulisse bildet, ist ja schon von zahlreichen anderen Veranstaltungen bekannt.

Die Besucher strömten an allen drei Tagen in Scharen aufs Festgelände und genossen das bunte Programm. Alles in allem ein gelungener Auftakt für eine neue Ära in der Geschichte des Schwechater Stadtfests.