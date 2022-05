Gspür für die Zukunft

Technikfans würden beim Anblick des kleinen Raums im Keller des Schwechater Gymnasiums mit der Zunge schnalzen. Neben mehreren modernen PCs stehen dort unter anderem drei neue 3D-Drucker.

Die „digitale Werkstatt“, wie es Direktor Heinz Lettner nennt, hat Werklehrer Matthias Schoiswohl-Szwajor initiiert und organisiert. Natürlich nicht als Spielzeug für sich, sondern um Unterstufenschüler in die moderne Welt des Werkens einzuführen. Die Basis bildet weiterhin das Handwerk, doch der Einsatz von modernen Technologien ist der Weg der Zukunft.

So wird das Lehrfach „Werken“ ab dem Schuljahr 2023/24 „Technik & Design“ heißen. In Schwechat nimmt man diesen Schritt geradezu vorweg. Das ist vorbildlich. Übrigens ebenso der finanzielle Einsatz der Firma „Rohr Mertl“ – sie haben mit einem Sponsoring in Höhe von 10.000 Euro sämtliche Anschaffungskosten abgedeckt.