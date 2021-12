Haltung mit Rückgrat

Gut ein Jahr nachdem Andrea Kaiser sich gezwungener Maßen von der FPÖ-Spitze in Schwechat verabschiedete, verlässt sie nun gänzlich die FPÖ. Anders als damals, verlor sie nun keinen parteiinternen Machtkampf, sondern sie verlor ihren Glauben an die Partei selbst. Sie wolle keiner Partei angehören, die eine derart mittelalterliche Einstellung vertritt und verantwortungslose Politik betreibt. Als jemand, der selbst an Covid erkrankt war, weiß sie wohl umso besser, wovon sie spricht.

Wie immer man zu Kaisers Politik in Schwechat oder zur FPÖ und zu ihrer Corona-Politik steht, muss man Kaiser hier Anerkennung zollen: Sie vertritt eine Haltung und zwar mit so viel Rückgrat, dass sie dafür ihrer politischen Heimat den Rücken kehrt. Und angesichts der Reaktionen aus ihrer bisherigen Partei wird ihr der Schritt wohl auch nicht leidtun.