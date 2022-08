Idee für ganze Region

Der Zuzug in der Stadt Schwechat ist enorm. Allein auf den ehemaligen Brauereigründen ist in den letzten Jahren ein ganzer neuer Stadtteil entstanden. In den vergangenen 20 Jahren ist Schwechat gar um 5.500 Menschen gewachsen. Das würde in sich schon eine gar nicht so kleine Gemeinde ergeben.

Umso schwieriger ist es freilich, die vielen Zuzügler so in der Stadt aufzunehmen, dass sie auch wirklich ein Teil des gesellschaftlichen Lebens werden. Viele wohnen zwar nun in der Stadt, haben aber so gut wie keinen Anschluss. Das will man mit einem Integrationsbeirat nun ändern.

Die neuen Schwechater sollen quasi abgeholt und in persönlichen Gesprächen und mit vielen Infos in die Community geholt werden. Keine einfache Aufgabe. Allerdings eine, der man sich auch in anderen Gemeinden der Region stellen sollte. Denn der Zuzug ist hier fast überall groß und die Integration der Neuen fällt überall schwer.