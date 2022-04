Inhalt geht vor Show

„The Show Must Go On“ heißt ein weltberühmtes Lied der Band Queen. In Leopoldsdorf dürfte man sich dieses Motto ein wenig zu sehr zu Herzen nehmen. Denn dass in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen des Gemeinderates jeweils eine Partei die Sitzung sprengt, ist einer Show gleichzusetzen.

Gut, das Verlassen der Sitzung ist ein legitimes politisches Werkzeug, um seinen Protest zu äußern. Dass allerdings, wie nun im zweiten Fall die Bürgermeisterpartei auszieht, ist doch ungewöhnlich. Aber: Die ÖVP um Ortschef Fritz Blasnek hätte ihren Plan schlicht nicht durchgebracht.

Letztlich scheiterte es an mangelnder Kommunikation. Die ÖVP hätte den Vertrag mit dem Sportverein zuvor politisch abklären müssen. Die Bürgerliste hätte früher laut protestieren müssen. Doch der Aufreger in der öffentlichen Gemeinderatssitzung war wichtiger. Dabei geht es um Inhalte und nicht die Show.