Abstimmung macht Sinn

Überrascht ist in Wirklichkeit niemand, ein Verdrängungseffekt war schlichtweg zu erwarten. In Fischamend gilt seit 1. August eine flächendeckende Kurzparkzone, die in erster Linie Flugreisende davon abhalten soll, die öffentlichen Parkflächen als Dauerstellplatz zu nutzen. Dieses Ziel ist auch voll aufgegangen.

Doch mit dem Erfolg in der Fischastadt setzt nun bei den „Flughafenflüchtlingen“ die Suche nach Alternativen ein. Wer sich also die Parkkosten am Airport sparen will, meidet nun Fischamend und stellt sich in die nächste gelegenen Ortschaften. Dann geht es mit dem Taxi zum Flughafen. Diese Entwicklung wird in Klein-Neusiedl, Enzersdorf oder auch Maria Ellend mit Argusaugen beobachtet.

Wenngleich die Auswirkungen noch überschaubar sind, ist eine Tendenz bereits zu erkennen. Gedanklich bereiten sich die Gemeinden auf die mögliche Einführung einer Kurzparkzone vor. Pläne in der Schublade zu haben ist nie falsch, allerdings sollte auch die Abstimmung zwischen den Kommunen forciert werden. So könnte man durchaus Synergien schaffen, etwa mit einer zentralen Überwachungsfirma.