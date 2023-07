Andrang weiter enorm

In Rannersdorf errichtet die Genossenschaft „Wien Süd“ derzeit eine Wohnhausanlage. Zugegeben, die Lage direkt an der Schwechat, ist nett, aber daran allein wird es nicht liegen, dass sich bereits 3.000 Interessenten für die gut 100 Wohnungen und zwei Handvoll Reihenhäuser vormerken haben lassen. Vielmehr ist der Andrang auf Wohnraum insgesamt in der Region weiterhin ungebrochen.

In vielen anderen Gemeinden des Bezirks ist es ähnlich, wenngleich die Größenordnungen freilich andere sind. Insgesamt stellt der Zustrom - hauptsächlich aus den beiden angrenzenden Metropolen Wien und Bratislava - die Gemeinden vor große Herausforderungen. Etwa beim Ortsbild oder bei der Infrastruktur - so werden laufend die Schulen und Kindergärten zu klein, gerade wird etwa in Sommerein und Bruck wieder ausgebaut. Viele Kommunen haben schon Einschränkungen für den großvolumigen Wohnbau erlassen. Letztendlich werden sie aber entscheiden müssen, ob und wann sie den Zuzug insgesamt eindämmen möchten.