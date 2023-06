Aufwertung für Infrastruktur

Fast 900 Wohnungen sind in den letzten Jahren auf den ehemaligen Brauereigründen in Schwechat entstanden. Die Stadt ist damit um einen ganzen neuen Stadtteil gewachsen.

Nun hat Christian Müller-Uri dort einen vielseitigen Komplex errichtet. Neben seiner dritten Apotheke in der Stadt befindet sich darin auch ein Gesundheitszentrum, das bereits im Begriff ist, sich mit Ärzten und Therapeuten zu füllen, sowie eine kleine Brauerei und eine neue Heimat für den Schwechater Musikerstammtisch. Das Gebäude ist so gut wie fertig, zum Großteil bereits im Betrieb und wurde am Samstag mit einem Fest eröffnet.

Für das Brauhausviertel ist dies eine absolute Bereicherung. Das neue Wohnviertel kann zusätzliche Infrastruktur gut gebrauchen. Mit Apotheke und Ärztezentrum wurde ein wichtiger Teil der medizinischen Nahversorgung geschaffen.