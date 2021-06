Wenn man kleine Kinder hat, ändert sich vieles. Besonders, wenn es im Freundeskreis nicht zufällig auch andere Paare gibt, die gerade Nachwuchs bekommen haben, ist es oft gar nicht einfach, jemanden zu finden, mit dem man sich über Freuden und Sorgen austauschen kann.

Verschärft wird das Ganze noch, wenn man in einer größeren Stadt lebt, in der nicht mehr jeder jeden kennt. Für viele Jungfamilien hat die Corona-Pandemie diese Situation noch deutlicher spürbar gemacht.

Der Verein „connect Schwechat“ setzt genau hier an. Er will jungen Müttern und Vätern – und natürlich auch ihren Kindern – Möglichkeiten bieten, Gleichgesinnte kennenzulernen und sich einschlägig zu informieren. Gerade in Schwechat, wo nach wie vor der Zuzug ein großes Thema ist und auf den Brauereigründen deshalb hunderte neue Wohnungen errichtet werden, braucht es Angebote für Jungfamilien. Für eine Initiative wie „connect Schwechat“ ist es also in Wahrheit schon höchst an der Zeit.