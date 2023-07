Braucht eine Entscheidung

Längere Betriebszeiten und teils deutlich kürzere Takte - das sind die zentralen Verbesserungen, die mit 1. Juli im öffentlichen Regionalbusnetz Schwechats in Kraft getreten sind. Das ist wichtig und richtig. Jede Optimierung, egal wie klein sie scheinen mag, ist sinnvoll. In Schwechat arbeitet man derzeit auch an einem gemeindeeigenen Stadtbus.

Der Opposition gehen die Planungen zwar zu langsam, an der Umsetzung wird aber gearbeitet. Für den weiteren Ausbau des allgemeinen Öffi-Busnetzes über den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) gibt es allerdings einen Hemmschuh: Die Weiterführung der Wiener Straßenbahn nach Rannersdorf. Denn deren Umsetzung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr, Bim und Bus sollen nicht parallel verlaufen.

Doch die Finanzierung der Bim ist noch nicht geklärt, die Länder Wien und NÖ pokern noch. Allerdings sollte ein Öffi-Projekt nie den Gesamtausbau verhindern dürfen. Daher braucht es hier ganz dringend eine Entscheidung.