Bringschuld liegt bei Post

Drei Monate ist es her, dass die Post die Partnerschaft mit der Wallhof-Apotheke in Rannersdorf beendete. Seit Ende September ist nach der Pensionierung der Postpartner-Betreiberin auch die Geschäftsstelle in Zwölfaxing zu. Soweit der aktuelle Ist-Stand.

Klarerweise ist die Suche keine einfache. Immerhin muss ein Postpartner gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen, es braucht vor allem Räume, die groß genug für einen Paketumschlag sind.

Doch bei näherem Hinsehen beschleicht einem das Gefühl, dasSo heißt es auf Anfrage immer, man sei jederzeit zu Gesprächen bereit – wenn sich denn ein Betreiber findet. Doch wer soll sich um diesen Postpartner kümmern, wenn nicht die Post? Das ist nicht die Aufgabe einer Gemeinde, sondern eine Bringschuld, die schon bei der Post liegen muss.s das Interesse der Post an Ersatzlösungen doch recht überschaubar ist.