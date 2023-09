Da hilft nur Strafen

Kleine grüne Haufen an Gras treiben im Fluss. Das kann nicht unabsichtlich passiert sein. Da hat tatsächlich offenbar jemand seinen Gartenabfall im „Kalten Gang“ entsorgt. Bei der Gemeindeführung ist der Unmut groß. Zu recht. Erwischt wurden die Täter freilich einmal mehr nicht.

Tatsache ist, dass dies kein Einzelfall ist. Weder, wenn es um die Vermüllung von Flüssen in der Region geht, noch um die illegale Entsorgung von Abfall irgendwo sonst in der Natur. Es wird offenbar noch immer als Kavaliersdelikt betrachtet, Dinge einfach auf Wegesrändern fallen zu lassen. Wenn sich aber jemand die Mühe macht, seinen Grünschnitt aus dem Garten abzutransportieren, um ihn dann in einen Fluss zu kippen, dann wiegt das noch eine Nuance schwerer. Solch vorsätzliche Umweltverschmutzung muss auch entsprechend geahndet werden - so man den oder die Übeltäter denn ausfindig macht. Ohne Strafen verstehen es manche offenbar einfach nicht.