Von spinnefeind zu Partnern und zurück zu spinnefeind – etwas überspitzt und dennoch trifft diese Beschreibung das Verhältnis zwischen SPÖ und Grünen in Schwechat auf den Punkt. Die Öko-Partei hat nach dem fünfjährigen Intermezzo als Juniorpartner der Roten zurück in die gewohnte Frontal-Oppositionsrolle gefunden.

Das zeigte sich auch im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. So waren die Grünen als Einzige gegen das Budget und drei SPÖ-Anträge zu Bundesthemen, inklusive Kritik an der türkis-grünen Regierung, brachten deren Blut erst recht in Wallung. Das bringt zwar Leben in den Gemeinderat, ist aber in der Intensität doch übertrieben. Die Grünen sind sauer, dass sie nach fünf Jahren ausgebootet wurden. Verständlich. Doch die von allen Seiten versprochene Gesprächsbereitschaft sollte gelebt werden. Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird die Stadt noch lange kämpfen. Und hier wird es einer großen gemeinsamen Lösung brauchen.