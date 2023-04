Streitbar war er immer. Das ist David Stockinger, der sich selbst als „Sozi“ bezeichnet, bewusst. Seine Ansichten mögen auch in der SPÖ nicht bei jedem gut ankommen, dennoch emanzipiert sich der 39-Jährige vom Mitglied der Sozialistischen Jugend zum Schwechater Parteichef. Seit 2015 hatte er diese Position inne.

Zumindest bis Ostermontag. Denn da gab Stockinger seinen Rücktritt bekannt. Der Grund: Er war ob eines vor Jahren in Belarus aufgenommenen Fotos in der Uniform eines Sowjet-Geheimdienstes in die Kritik geraten. Seine Nähe zu Weißrussland wurde ihm bereits 2020 fast zum Verhängnis.

Damalige Rücktrittsforderungen der Stadtopposition verhallten noch. Dieses Mal war es die einzige Option. Vor allem um „seine“ Schwechater SPÖ vor zu großem Schaden zu bewahren – wie er auch selbst sagt. Doch der Scherbenhaufen muss erst einmal weggeräumt werden.