Die Bundesregierung hat die Rahmenbedingungen geschaffen, am Flughafen wird aufgeatmet. Das Corona-Kurzarbeitsmodell kann ab Oktober für weitere sechs Monate in Anspruch genommen werden. Gerade am Airport wird versucht über die Kurzarbeit so viele Jobs wie möglich zu halten. Das ist verständlich, denn sobald die Luftfahrt wieder abhebt, werden die Mitarbeiter gebraucht.

Dessen ist man sich auf Personalvertreterseite bewusst und steht einer Verlängerung der Kurzarbeit äußerst positiv gegenüber. Allerdings wird es ganz ohne Jobabbau wohl nicht gehen. Denn bis die Luftfahrt wieder bei 100 Prozent ist, wird es dauern. Hier ist Fingerspitzengefühl angebracht, immerhin geht es bei jedem einzelnen Job auch um Existenzen.

Gerade in der Region ist der Flughafen als Wirtschaftsfaktor essenziell. Alles in allem hängen 70.000 Jobs direkt oder indirekt am Airport. Mit der Kurzarbeit gewinnt man Zeit, die für die Belegschaft am Ende entscheidend sein kann.