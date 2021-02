Bei der ÖBB scharrt man bereits in den Startlöchern. Der Baustart für die Flughafenspange zwischen S7-Strecke und Ostbahn soll bereits 2025 stattfinden. Die ÖBB drückt ordentlich aufs Gas. Doch die Hürden bis zu einer tatsächlichen Realisierung sind noch gewaltig.

Abgesehen von technischen Fragen, wie einer herausfordernden Fischa-Querung, müssen auch die Standortgemeinden ins Boot geholt werden. Und hier allen voran Enzersdorf, das sich vehement gegen die bevorzugte Streckenführung wehrt. Für sämtliche Beteiligte muss sich die Situation wie ein Déjà-vu anfühlen.

Denn ähnliche Voraussetzungen gab es schon beim Vorgängerprojekt, der Götzendorfer Spange. Deren Trassenverlauf war nahezu ident. Dort einigten sich am letzten Drücker Enzersdorf und ÖBB auf Bedingungen für die Umsetzung. Nur damit die Bahn das Projekt 2012 in der Schublade verschwinden ließ. So gesehen würden über die heute umstrittene Trasse wohl schon längst Züge fahren.