Hell, freundlich, offen gestaltet und mit allem ausgestattet, was das Pädagogen-Herz begehrt – das ist die neue Volksschule am Schwechater Frauenfeld. Mit Platz für 18 Klassen ist das Projekt zukunftsgerichtet. Zudem geht es mit Angeboten wie eigenen Räumen für die schulische Nachmittagsbetreuung oder kleinen Innenhöfen neue Wege.

Am spannendsten ist jedoch die Einführung der sogenannten verschränkten Ganztagesbetreuung. Dabei wechseln sich Unterricht und Freizeit zwischen 8 und 16 Uhr ab. Das Interesse ist da, eine der vier ersten Klassen wird in diesem Konzept geführt. Die Kinder absolvierten ihren ganzen Schulalltag, inklusive Hausaufgaben, in dieser Zeit und stets betreut. Noch dazu lockerer gestaltet.

Dass auch außerschulische Aktivitäten in Sportvereinen, etwa der SVS, oder der Musikschule im Haus angeboten werden, rundet das In-House-Konzept ab. Alles in allem ist das Gebäude nicht nur gelungen, sondern ein Vorzeigemodell in Sachen moderner Schule.