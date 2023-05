Er war Vorsitzender der „Jungen Generation“ der SPÖ, ist seit 2020 Jugendstadtrat und übernahm im Vorjahr die „Sektion 2“ in Schwechat. Marco Luksch ist mit Partei- und Gemeindepolitik also vertraut.

Nun wagt der 31-Jährige den nächsten internen Karrieresprung. Und noch dazu einen Großen. Luksch wird am 17. Mai im Rahmen einer Delegiertenversammlung zum Parteichef gewählt werden. Damit tritt er die Nachfolge von David Stockinger an, der infolge eines Fotos in sowjetischer Geheimdienst-Uniform den Hut nehmen musste.

In der Partei ist der junge Schwechater gut verankert. Engagiert ist er auch, das spiegeln seine Bemühungen vor allem im Bereich der Jugendarbeit wider. Dennoch wird es für ihn ein großer Schritt, eine große Stadtgruppe, wie jene in Schwechat zu übernehmen. Man kann nur hoffen, dass alle Parteimitglieder an einem Strang ziehen.