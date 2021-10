Man könnte fast glauben, dass Logistikstandorte in der Region wie Schwammerl aus dem Boden schießen. Die Nähe zu Wien und die gute Anbindung an die Autobahnen sind meist ausschlaggebend, dazu gab es in der näheren Vergangenheit zahlreiche Beispiele.

Finanziell ist das für die Gemeinden geradezu ein El Dorado. Immerhin sorgen Logistiker für hunderte neue Arbeitsplätze. Allerdings bringen sie auch enormes Verkehrsaufkommen mit in die Region. Und hier liegt auch der Knackpunkt: Einerseits wettern Gemeindevertreter regelmäßig gegen die hohe (Schwer-)Verkehrslast und andererseits ermöglichen sie durch Umwidmungen, wie zuletzt in Himberg, neue Logistikansiedlungen.

Natürlich braucht es in einer in alle Richtungen prosperierenden Region mehr Jobs, doch der Preis ist hoch. Letztlich bedarf es einen präzisen Zukunftsplan, wo die Gemeinden in ihrer Gesamtheit hinwollen, um die oft bemühte Lebensqualität auch tatsächlich zu erhalten.