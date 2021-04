Wer lange genug in der Region lebt, für den gehören sie dazu. Die Flieger. Das gilt nicht für jeden, doch der Großteil der Flughafen-Anrainer hat sich mit dem Lärm arrangiert. Doch nun heißt es womöglich „hatte“.

Die Corona-bedingte – schon mehr als ein Jahr dauernde – Ruhephase hat die Karten neu gemischt. Der Rückgang des Lärmpegels gen Null wird kaum stören. Die Luftfahrt fiebert hingegen aus wirtschaftlichen Gründen einem Neustart entgegen. Im Idealfall ab kommendem Sommer. Ob realistisch oder nicht, wird sich zeigen.

Für das Dialogforum am Flughafen brechen nun ebenfalls neue Zeiten an. Denn die Stimmen, nicht mehr zum Vor-Krisen-Status zurückzukehren, mehren sich. Der Flughafen will (und muss aus seiner Sicht) aber dorthin zurück. Beide Seiten unter einen Hut zu bringen, birgt gehörig Konfliktpotenzial. Das Dialogforum sollte nun jenes Gremium sein, das alle Seiten an einen Tisch bringt und nach Lösungen sucht – und das möglichst gestern als heute.