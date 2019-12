236 Euro für den Führerschein – nein, die Kosten für die Ausstellung einer Lenkberechtigung haben sich nicht vervierfacht. Ein neuer Führerschein kostet „nur“ 49,50 Euro. Die oben genannten 236 Euro sind vielmehr jener Betrag, den Schwechaterinnen und Schwechater bekommen, wenn sie ihren Lappen freiwillig abgeben.

Die Stadtgemeinde hat nämlich die Aktion „Führerschein gegen Öffi-Jahreskarte“ gestartet. In erster Linie richtet sich das Angebot an Senioren, die sich beim Autofahren unsicher fühlen. Daher auch 236 Euro, denn genauso viel kostet eine Jahreskarte für die Wiener Kernzone 100, die mit Schwechater Öffi-Card auch in der Braustadt gilt. Doch auch jeder andere, der seinen Führerschein freiwillig abgibt, kommt in den Genuss der Förderung.

Die Aktion ist jedenfalls ein Treffer voll ins Schwarze. Denn es bietet tatsächlich einen real nachvollziehbaren Nutzen beim Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Und genau das braucht es heute.