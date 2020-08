Ein Transparent am Bahnhof Kaiserebersdorf entzückte in der Vorwoche die Schwechater SPÖ um Bürgermeisterin Karin Baier. Darauf wird in großen Lettern eine maximale Parkdauer von 24 Stunden angegeben. Ansonsten droht kostenpflichtiges Abschleppen.

In Schwechat ist der Jubel groß, da eine derartige Regel schon lange gefordert wurde. Dadurch erhofft man sich, dass Dauerparker – vor allem Flugreisende – die Pendler-Parkplätze nicht mehr zustellen. Denn eigentlich wurde das Areal direkt an der Stadtgrenze als Pendler-Angebot eingerichtet.

Daher ist eine 24-Stunden-Beschränkung auch richtig und wichtig. Kurios ist nur, dass niemand das Transparent aufgehängt haben will – weder der Grundstückseigentümer ÖBB noch die Stadt Wien bzw. der Bezirk Simmering als Nutzungsberechtigte. Schwechat kann es egal sein, Hauptsache die Autofahrer halten sich dran. Und dennoch braucht es eine rechtliche Absicherung, sonst verpufft der schöne Erfolg ganz schnell.