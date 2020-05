Die gesamte Wirtschaft steht aufgrund der Coronapandemie und deren Auswirkungen vor enormen Herausforderungen. So steht etwa die Luftfahrt still – was die einen freut, ist für die anderen eine Katastrophe. Ein blauer Himmel ohne Kondens-streifen und deutlich weniger Lärm versus tausender Jobs, die auf der Kippe stehen. Es ist eine Zeit der Gegensätze.

Vor besonderen Herausforderungen steht jedoch die Gastronomie. Zwar dürfen am Freitag wieder alle Lokale öffnen, doch wie der Betrieb mit Abstandsregeln, Maximal-Gästezahlen oder strikten Hygieneregeln laufen wird, ist unklar. Weiters schwebt über vielen Betrieben das Damoklesschwert „Insolvenz“. Nicht nur in Schwechat ächzen die Wirte.

Denn einen zweimonatigen Einnahmenausfall wieder reinzuspielen, wird wohl nahezu unmöglich sein. Zudem werden die Lokale kaum „gestürmt“ werden, die Menschen sind weiterhin vorsichtig. Die am Montag versprochenen Hilfen der Bundesregierung dürfen keine leeren Versprechen bleiben.