Zwei Lösungsvarianten liegen bereits am Tisch von Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). Welche das genau sind, will sie noch nicht verraten. Erst sollen Gemeinderat und Bevölkerung informiert und einbezogen werden. Doch in Summe hat die Braustadt kaum Optionen.

Die flächendeckende Wiener Kurzparkzone mit März 2022 macht ein Nachziehen Schwechats notwendig. Um einen innerstädtischen Verdrängungseffekt zu verhindern, muss auch Schwechat ganzheitlich eine Kurzparkzone werden. Natürlich nicht überall kostenpflichtig, auch grüne Zonen mit Parkuhr sind möglich.

Aber wenig sinnvoll. Denn Konzepte wie die Parkraumbewirtschaftung sollten so einfach und übersichtlich wie möglich umgesetzt werden. Für Schwechater wird es ein Parkpickerl geben, auch wenn es nicht gratis sein wird. Das könnte bei dem ein oder anderem für Verärgerung sorgen, doch eine klare Gesamtlösung ist letztlich alternativlos.