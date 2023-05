Grenzen auflösen

Tempo 30 im Ortsgebiet ist in vielen Orten bereits Gang und Gäbe. Niedrigere Geschwindigkeiten tragen maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei. So weit, so bekannt. Auch in Schwechat sind große Teile der Straßen in Gemeindeverwaltung mit 30 km/h beschränkt.

Doch die Straßenverkehrsordnung (STVO) stellt sich oft als Hindernis bei den Bemühungen für eine Temporeduktion heraus. Denn handelt es sich um Straßen in Landes- oder Bundesverwaltung, braucht es einen Sachverständigen, der eine 30er-Beschränkungen genehmigen muss. Das geschieht kaum und hemmt die Bemühungen der Gemeinden massiv. Nicht zuletzt auch in Schwechat.

Daher verabschiedete der Gemeinderat mehrheitlich – einzig die FPÖ war dagegen – eine Resolution, in der ein größerer Handlungsspielraum für Kommunen eingefordert wird. Diese Grenze zwischen Gemeinde- und Landesstraße im Ortsgebiet ist ein Relikt vergangener Tage und gehört definitiv aufgelöst.