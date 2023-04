Harte Entscheidung

Der Aufschrei war groß, als in der Vorwoche durchsickerte, dass der Billa-Markt in Moosbrunn geschlossen wird. Verständlich, denn es ist der einzige Nahversorger im Ort. Und er soll laut ÖVP-Bürgermeister Paul Frühling auch Gewinn abgeworfen haben, wenn auch nur einen kleinen.

Doch das Gebäude selbst passt der Billa-Mutter REWE nicht mehr so recht ins Konzept. Der Markt ist zu klein, ein Ausbau samt Sanierung war zwar geplant, würde jedoch viel Geld kosten. Geld, dass der Konzern nicht bereit ist auszugeben. Das Ergebnis: Die Schließung. In diesen Fällen zählen in Konzernen wie REWE eben nur die Zahlen.

Für Moosbrunn und seine Bewohner ist das Billa-Aus ein schwerer Schlag. Bürgermeister Frühling bemüht sich um eine Lösung, sei es eine REWE-interne mit einem Adeg oder ein anderer Lebensmittelhändler. Doch der Eindruck bleibt: Die Entscheidung ist und bleibt eine harte.