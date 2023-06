Hochkultur im Schloss

Im Vorjahr ging weit mehr als nur eine Ära zu Ende. Nach 50 (!) Jahren inszenierte Mastermind Peter Gruber mit „Nur Ruhe“ seine letzten Nestroy-Spiele im Schlosshof der Rothmühle. Als Nachfolger hatte Gruber das langjährige Ensemblemitglied Christian Graf auserkoren.

Der neue Intendant zeichnet sich mit „Eisenbahnheiraten“ auch erstmals für die Regie aus. Die ersten Details lassen jedenfalls einen typischen Nestroy erwarten, mit neuen und schrillen Nebenklängen. Und das ist gut so, denn Tradition und Emanzipation von der Gruber-Ära sind jeweils für sich wichtig. So stehen die Schwechater Nestroy-Spiele für Qualität, gleichzeitig will und muss Christian Graf etwas eigenes schaffen.

Dass das auch so passieren wird, davon ist auszugehen. Der Vollprofi weiß wie das Geschäft und vor allem die Nestroy-Spiele laufen. Das ist ein riesengroßer Startvorteil. Kultureller Hochgenuss ist damit ab 1. Juli in Rannersdorf wohl garantiert. Sofern das Wetter hält.